Саратовская область присоединилась к Федеральной кампании «Останови огонь!»
Противопожарную информационную кампанию поддерживают Федеральное агентство лесного хозяйства, ФБУ «Авиалесоохрана», специализированные учреждения по охране лесов от пожаров и добровольные лесные пожарные.
Как отмечают организаторы, важным фактором успешной реализации мероприятий информационной кампании «Останови огонь» является включение в данную работу всех категорий населения страны.
В рамках кампании на территории Саратовской области сотрудники лесохозяйственных учреждений традиционно будут проводить беседы в школах на противопожарную тематику, проводить информационно-разъяснительную работу с населением на сходах граждан, распространять агитационные листовки во время патрулирования лесов.
В настоящее время в министерстве природных ресурсов и экологии Саратовской области уже работает горячая линия региональной диспетчерской службы: 574-500. Граждане также могут звонить по единому номеру телефона вызова экстренных служб «112» и по номеру прямой линии лесной охраны: 8 800 100 94 00.