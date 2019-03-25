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Саратовская область присоединилась к Федеральной кампании «Останови огонь!»

Новости
Саратовская область присоединилась к Федеральной кампании «Останови огонь!»


Противопожарную информационную кампанию поддерживают Федеральное агентство лесного хозяйства, ФБУ «Авиалесоохрана», специализированные учреждения по охране лесов от пожаров и добровольные лесные пожарные.

Как отмечают организаторы, важным фактором успешной реализации мероприятий информационной кампании «Останови огонь» является включение в данную работу всех категорий населения страны.

В рамках кампании на территории Саратовской области сотрудники лесохозяйственных учреждений традиционно будут проводить беседы в школах на противопожарную тематику, проводить информационно-разъяснительную работу с населением на сходах граждан, распространять агитационные листовки во время патрулирования лесов.

В настоящее время в министерстве природных ресурсов и экологии Саратовской области уже работает горячая линия региональной диспетчерской службы: 574-500. Граждане также могут звонить по единому номеру телефона вызова экстренных служб «112» и по номеру прямой линии лесной охраны: 8 800 100 94 00.