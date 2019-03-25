Александр Логинов занял второе место в общем зачете Кубка мира по биатлону
По итогам девяти кубковых этапов и чемпионата мира саратовец набрал 854 очка и уступил только норвежцу Йоханнесу Бе (1262).
Вчера, 24 марта, в норвежском Холменколлене завершился последний 9-й этап Кубка мира по биатлону. В заключительной гонке сезона – масс-старте - Александр Логинов выступил не слишком удачно, допустив пять промахов и заняв в итоге 18 место. Однако созданный ранее запас перед французами Кентеном Фийоном Майе и Симоном Дестье позволил саратовскому биатлонисту сохранить за собой вторую строчку в генеральной классификации.
По информации Союза биатлонистов России, Логинов продлил присутствие российских биатлонистов в топ-3 мирового биатлона до пяти сезонов подряд.
Фото phototass3.cdnvideo.ru