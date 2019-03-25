Житель Чардыма застрелил прикованного к постели отца

просмотров: 83

По информации СУ СКР по Саратовской области, 24 марта около 11 часов утра 32-летний житель села Чардым в своем доме произвел два выстрела из охотничьего ружья в 64-летнего отца. Супруга убийцы, которая на тот момент находилась в доме, вызвала медиков и полицию. Прибывший фельдшер констатировала смерть постарадавшего.В тот же день около 2 часов дня в том же доме было обнаружено тело и самого 32-летнего мужчины.Следователи провели осмотр места происшествия. В качестве основной причины, побудившей хозяина дома на убийство, рассматривается версия о том, что его отец долгие годы болел, не вставал с постели. Сын таким способом пытался избавить его от страданий.