Очередная встреча цикла "Легенды Саратовского театра драмы" будет посвящена деревенской теме в сценическом пространстве
В этом сезоне Саратовский академический театр драмы продолжает цикл вечеров «Легенды Саратовского театра драмы».
Всё желающие приглашаются 30 марта в Музей театра, где состоится тринадцатая встреча (третья – в этом сезоне).
Тема очередного вечера: Федор Абрамов «Жили-были мать да дочь».
Дважды в одну воду. Деревенская проза – что это такое? «На что ушла моя жизнь?», или Великая роль Валентины Ермаковой. Матерные частушки – петь или не петь? Сладкая парочка: Людмила Муратова и Людмила Гришина. Кострома – мон амур. «Образ сельского труженика в драматургии и на сцене». Гибель Владимира Тамбовского. «Калифорнийка» Евгения Виноградова. Единственная в истории театра Государственная премия.
Начало в 17.00
Автор цикла Ольга Харитонова
Для всех желающих, вход бесплатный по предварительной регистрации на сайте театра.