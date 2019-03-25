25 марта 2019 20:17 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
18:00 | 25 марта
Саратовцы увидят экспонаты из коллекции московского Музея Победы
17:27 | 25 марта
Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор о шествии легионеров Ваффен СС в Риге: «Каждый раз - возмущение и боль»
17:04 | 25 марта
Саратовская область присоединилась к Федеральной кампании «Останови огонь!»
16:11 | 25 марта
Александр Логинов занял второе место в общем зачете Кубка мира по биатлону
15:18 | 25 марта
Житель Чардыма застрелил прикованного к постели отца
14:30 | 25 марта
Очередная встреча цикла "Легенды Саратовского театра драмы" будет посвящена деревенской теме в сценическом пространстве
13:48 | 25 марта
Педагогам расскажут о реализации национальных проектов на территории Саратовской области
12:53 | 25 марта
Троллейбусные маршруты в Саратове работают в плановом режиме
12:00 | 25 марта
В минувшие сутки в огне погиб мужчина
11:04 | 25 марта
Некоторым абонентам Саратова на сегодня снизили параметры подачи холодной воды
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Очередная встреча цикла "Легенды Саратовского театра драмы" будет посвящена деревенской теме в сценическом пространстве

Новости
Очередная встреча цикла "Легенды Саратовского театра драмы" будет посвящена деревенской теме в сценическом пространстве

В этом сезоне Саратовский академический театр драмы продолжает цикл вечеров «Легенды Саратовского театра драмы».

Всё желающие приглашаются 30 марта в Музей театра, где состоится тринадцатая встреча (третья – в этом сезоне).

Тема очередного вечера: Федор Абрамов «Жили-были мать да дочь».

Дважды в одну воду. Деревенская проза – что это такое? «На что ушла моя жизнь?», или Великая роль Валентины Ермаковой. Матерные частушки – петь или не петь? Сладкая парочка: Людмила Муратова и Людмила Гришина. Кострома – мон амур. «Образ сельского труженика в драматургии и на сцене». Гибель Владимира Тамбовского. «Калифорнийка» Евгения Виноградова. Единственная в истории театра Государственная премия.

Начало в 17.00

Автор цикла Ольга Харитонова

Для всех желающих, вход бесплатный по предварительной регистрации на сайте театра.