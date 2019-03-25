Педагогам расскажут о реализации национальных проектов на территории Саратовской области
В рамках повышения бюджетной грамотности в Саратовской области министерство финансов региона проводит образовательно-просветительских семинаров.
26 марта в Саратовском социально-экономическом институте (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова состоится семинар «Национальные проекты как вектор развития российской экономики» для педагогов общеобразовательных организаций, 27 марта – для преподавателей организаций среднего профессионального и высшего образования.
Слушателям расскажут о роли национальных проектов в решении социальных проблем, механизмах формирования и реализации национальных проектов, особенностях национальных проектов «Образование», «Цифровая экономика» и «Демография».