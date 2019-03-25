Троллейбусные маршруты в Саратове работают в плановом режиме
По данным МУПП «Саратовгорэлектротранс», все троллейбусы ходят по своим схемам.
Сегодня, 25 марта, в 8.40 из-за неисправности остановились вагоны третьего маршрута на остановке Молодежный проезд. На месте работает аварийная бригада. Также в 6.20 остановились трамваи маршрута №11 на улице Танкистов по причине схода вагона с рельсов. В 6.55 движение было восстановлено, но в 9.52 из-за столкновения двух автомобилей в районе стадиона Авангард движение трамвайного маршрута №11 снова прервалось. В 10.10 вагоны обоих маршрутов продолжили движение.
По данным МУПП «Саратовгорэлектротранс», все основные троллейбусные маршруты находятся в движении.
На линии сегодня вышли более 900 автобусов большой и малой вместимости. По информации МКУ «Транспортное управление», все маршруты работают по своим схемам.