Некоторым абонентам Саратова на сегодня снизили параметры подачи холодной воды
Для ликвидации повреждений на городском водопроводе сегодня, 25 марта, ориентировочно до 24.00 будут изменены параметры холодного водоснабжения следующим абонентам:
- ул. Степана Разина от ул. Посадского до ул.Рабочей, ул. Зарубина от ул. Степана Разина до ул. Астраханской, ул. Железнодорожная от ул. Зарубина до ул. Соколовой, ул.Большая Горная от ул.Железнодорожной до ул.Астраханской, ул.Рабочая от ул.Степана Разина до ж/д; - 2-й Магнитный проезд, 3,5,4,6,40,42, 44,44а, 46, 46а, 1-й Магнитный проезд, 2-8 (четные номера). Для проведения ремонтных работ на насосных станциях ориентировочно до 22.00 изменены параметры холодного водоснабжения абонентам: - пос.Завокзальный; - Гусельская, 4а,6, 6а, Гусельский переулок, 1-4, Чкалова, 27, 1-й проезд Строителей, 10, 12, проспект Строителей, 20, Черниговская, 31, Рижская, 2а, Песочная, 1,2,4, Авиационная, 40,42,44, частные домовладения по ул. Клещевская, авиационная, Овражная, Песочная, 2-я Песочная, Черниговская, Гусельская, Квартальная, Восточная, Гомельская, Тележная, Енисейская, Чкалова, Прудная, Приовражная, Вольские проезды, Центральная, Песочный проезд, Солнечный проезд, Куйбышева, Полевая, Белинского.