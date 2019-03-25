III Кубок ПривЖД по хоккею с шайбой: большой спорт, благие дела и безграничная воля к победе!

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Об участии в играх заявили семь клубов. Саратов представила команда «Регион 64». Соперниками наших земляков стали ХК "Экспресс" (Волгоградский регион ПривЖД), московские команды Центрального моторвагонного подвижного состава (ЦДМВ) и Дирекции тяги, «ЛокоТех»; клуб «Магистраль". Юго-Восточная ЖД также делегировала на турнир свою команду.Финальные состязания прошли 23 марта. За «бронзу» боролись «Магистраль» и команда ЦДМВ. Победу одержали саратовские хоккеисты. Динамичный и упорный финальный матч сыграли "ЛокоТех" и команда Юго-Восточной железной дороги. Игроки ЮВЖД пропустили три шайбы, но к концу игры сократили разрыв в счете до минимума. Итог игры — 5:4. Победителем турнира стал ХК «ЛокоТех».Параллельно с матчами взрослой игровой «сетки» прошли игры детских хоккейных команд. В этой связи хочется подчеркнуть, что у турнира ПривЖД – важная социальная функция. Он показал, что для больших достижений в спорте нет ограничений по здоровью.Так, в рамках межрегиональных кубковых игр возможность заявить о своем красивом, эмоциональном, зрелищном и очень полезном виде спорта получили юные игроки детского следж-хоккейного клуба «Крылья». В минувшую субботу в 15.00 ребята сыграли для земляков показательный матч...Для команды день выдался знаменательным вдвойне. Сыграть на большом льду «Крыльям» выпало в юбилейную дату — 23 марта клубу исполнилось полгода с момента официального создания.– Сегодняшняя игра войдет в историю нашей команды, - считает тренер СХК «Крылья» Сергей Родионов. – Ребятам выпала миссия познакомить саратовцев со следж-хоккеем. Это первый матч в родном городе непосредственно местных игроков.15 минут показательного матча прошли как одно мгновение. В игровом порыве одним организмом выглядела не только команда «Крылья». В очередном «полете» ее традиционно поддерживали мамы и папы, организаторы подарили нашим следж-хоккеистам элементы экипировки. Большой наградой «Крыльям» стали дружные овации трибун.… Награды победителям турнира и наиболее отличившимся игрокам в этот день вручил первый заместитель начальника Приволжской железной дороги по экономике, финансам и корпоративной координации Ринат Бахтеев:– Уровень турнира и конкуренция растут год от года. Благодаря этому игры выдались чрезвычайно упорными и интересными.Юным следж-хоккеистам же он вручил шлемы и перчатки. «Своей азартной игрой вы показали, что на пути к победе ваши возможности безграничны», - подчеркнул Ринат Бахтеев.Кубок Приволжской железной дороги учрежден по инициативе ее начальника Сергея Альмеева в 2016-ом году. Победу в турнирах прежних лет одержали игроки саратовского хоккейного клуба «Магистраль». Представительство состязаний растет с каждым годом. А это значит, что через год нас ждет очередной праздник под названием ХОККЕЙ.Автор Елена МаркеловаФото автора и пресс-службы Приволжской железной дороги