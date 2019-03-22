Агрегатор для рынка похоронных услуг запустила команда сервиса Ripme.ru
Те, кому выпала необходимость организовать похороны близких и друзей, теперь могут воспользоваться сервисом Ripme.ru. Это первый в России интернет-агрегатор в сфере ритуальных услуг, который поможет упростить процесс погребения умершего. Основная задача агрегатора – предоставить пользователям возможность выбрать исполнителей тех или иных видов работ.
Один из вдохновителей проекта ripme.ru (https://ripme.ru/) Игорь Жуков напомнил, что сегодня многие люди сталкиваются с недобросовестными сотрудниками похоронных служб, которые стараются вытянуть из родственников умершего как можно больше денег, пользуясь их горем. Представители ритуальных служб буквально навязывают услуги. При этом сервис Ripme.ru даст возможность находить исполнителей спокойно, выбирая по своему усмотрению похоронное агентство.
Удобство площадки и в том, что ею могут воспользоваться люди самых различных взглядов и вероисповеданий – атеисты, православные, евреи, буддисты, мусульмане.