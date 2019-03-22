22 марта 2019 22:33 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 22 марта
Руководители штрафстоянки предлагали взятку полицейским за увеличение числа задержанных машин
17:28 | 22 марта
Агрегатор для рынка похоронных услуг запустила команда сервиса Ripme.ru
17:19 | 22 марта
В Энгельсе пройдет Первый всероссийский фестиваль-форум туристских ресурсов «Диво Приволжье»
16:52 | 22 марта
Контроль за производством продуктов из асбеста в США получило ЕРА
16:14 | 22 марта
В Саратове стартовал ежегодный областной фестиваль «Студенческая весна - 2019»
15:23 | 22 марта
В Саратове открывается фестиваль «Приношение Кнушевицкому»
14:30 | 22 марта
В Саратовском районе будет временно закрыт переезд
13:44 | 22 марта
Директор автотранспортного предприятия приговорен к штрафу за невыплату зарплаты сотрудникам
12:57 | 22 марта
Саратовцев приглашают послушать «Музыку весеннего цветения»
12:03 | 22 марта
Три района области представят свой потенциал на ярмарке в Саратова
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Агрегатор для рынка похоронных услуг запустила команда сервиса Ripme.ru

Новости
Агрегатор для рынка похоронных услуг запустила команда сервиса Ripme.ru


Те, кому выпала необходимость организовать похороны близких и друзей, теперь могут воспользоваться сервисом Ripme.ru. Это первый в России интернет-агрегатор в сфере ритуальных услуг, который поможет упростить процесс погребения умершего. Основная задача агрегатора – предоставить пользователям возможность выбрать исполнителей тех или иных видов работ.

Один из вдохновителей проекта ripme.ru (https://ripme.ru/) Игорь Жуков напомнил, что сегодня многие люди сталкиваются с недобросовестными сотрудниками похоронных служб, которые стараются вытянуть из родственников умершего как можно больше денег, пользуясь их горем. Представители ритуальных служб буквально навязывают услуги. При этом сервис Ripme.ru даст возможность находить исполнителей спокойно, выбирая по своему усмотрению похоронное агентство.

Удобство площадки и в том, что ею могут воспользоваться люди самых различных взглядов и вероисповеданий – атеисты, православные, евреи, буддисты, мусульмане.