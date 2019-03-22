В Энгельсе пройдет Первый всероссийский фестиваль-форум туристских ресурсов «Диво Приволжье»
Об этом на брифинге в Правительстве области рассказала референт Комитета по туризму Саратовской области Наталья Шустикова.
По информации пресс-службы комитета, масштаб мероприятия охватывает несколько округов и десятки регионов. Формат станет новым не только для области, но и для всего Приволжья в целом.
27-28 апреля на фестивале-форуме будут подведены итоги сразу нескольких всероссийских и международных туристских конкурсов, пройдет ряд деловых мероприятий, и конечно же, для участников будет организована культурная программа.
- Первый блок программы - это фестиваль-конкурс туристских видеопрезентаций «Диво России», - рассказала Наталья Вячеславовна. - Начиная с 2013 года, его финалы проходили в Нижнем Новгороде, Оренбурге, Москве, Санкт-Петербурге и Крыму. В Саратове состоится уже 6-й фестиваль. Участие в нем принимают, как правило, турфирмы, занимающиеся разработкой турмаршрутов, музеи, отели, рекреационные учреждения, представители других туристских и смежных организаций, администрации регионов России различных уровней, отвечающих за туристскую сферу, ТИЦы, НКО, музеи и выставочные центры, ДОЛы и другие представители турбизнеса, а также просто частные лица.
В Саратовской области пройдут сразу несколько региональных финалов. Мы примем финалы фестиваля по Приволжскому, Центральному, Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам. Мы ожидаем участников из 47 регионов страны, это порядка 200 человек.
Второй блок программы предусматривает финал Международного конкурса курортных брендов «Золотые курорты», призванного рассказать о наиболее интересных курортах России и Евразийского экономического сообщества. Участие в нем принимают санатории, пансионаты, загородные отели, базы отдыха, гостиницы, отели, гостевые дома ,мини-отели, ДОЛы, объекты активного отдыха и развлечений, курортные места и территории, курортные достопримечательности.
Оценивать конкурсные работы участников будут известные российские и зарубежные эксперты в сфере видеографии, маркетинга, рекламы и связей с общественностью.
- Сейчас мы ведем переговоры об участии в составе экспертного совета Сергея Валяева, известного оператора и кинопродюсера, - продолжила Наталья Шустикова. - Сергей работает с голливудскими киностудиями. Многим из нас знают его по фильму "Хардкор", где он выступил оператором и сопродюсером.
Увидеть ролики, заявленные в конкурсной программе, можно на официальных каналах конкурсов на youtbe.
Помимо этого в рамках форума пройдет I Межрегиональный командный фестиваль-конкурс проектов в сфере внутреннего и въездного туризма Приволжского округа Гран-При «Диво Приволжье», участие в котором примут 14 регионов Приволжского Федерального округа. Состоится заседание круглого стола «Как повысить туристскую привлекательность регионов ПФО?», где будут презентованы наиболее интересные проекты и практики, направленные на увеличение потока российских и иностранных туристов как в регион, так и в округ в целом. Для всех участников эксперты проведут образовательный семинар «Видеомаркетинг территорий и туробъектов. Эффективные модели создания туристического бренда».
Кроме того, начиная с 21 марта, в рамках форума начинается прием работ на открытую онлайн-фотовыставку «Открой Приволжье».
- Мы хотим собрать самые интересные и яркие фотоработы, презентующие культурное, природное и событийное разнообразие Приволжского округа, - рассказала Наталья Вячеславовна. - Прием ведется до 15 апреля. Фотографии можно присылать на электронную почту orgdivo@yandex.ru.
В день открытия форума, 27 апреля, фотовыставка будет опубликована на сайте фестиваля www.дивороссии.рф и саратовском туристическом портале www.огни-поволжья.рф. Работать она будет работать вплоть до конца года.
- Мы создаем новое ежегодное уникальное культурно-туристское событие всероссийского масштаба, которое даст дополнительный импульс для развития туризма в Саратовской области, - прокомментировала председатель комитета по туризму Саратовской области Виктория Бородянская. - Это большая удача, что форум проходит именно у нас. Я думаю, его проведение именно в нашей области станет традиционным и форум станет еще одним знаковым мероприятием, работающим на позитивный имидж региона.