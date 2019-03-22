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Руководители штрафстоянки предлагали взятку полицейским за увеличение числа задержанных машин

Новости / ЧП
Руководители штрафстоянки предлагали взятку полицейским за увеличение числа задержанных машин

Их действия были пресечены сотрудниками УФСБ по Саратовской области.

По информации пресс-службы ведомства, 21 марта в отношении руководства специализированных штрафных стоянок возбуждено уголовное дело по факту дачи взяток в крупном размере сотрудникам правоохранительных органов.

По версии следствия, указанные сотрудники в целях увеличения количества задержанных и перемещенных на специализированную стоянку транспортных средств передавали должностным лицам полка ДПС ГИБДД УМВД России по г. Саратову денежные средства в крупном размере за совершение последними действий, входящих в их служебные полномочия.

В рамках исполнения антикоррупционного законодательства полицейские обратились с заявлением в УФСБ. Дальнейшие действия сотрудников ДПС контролировались УФСБ в рамках осуществления проверки заявительских материалов.

В настоящее время сотрудники специализированных стоянок задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Проводится комплекс следствено-оперативных мероприятий по выявлению дополнительных эпизодов противоправной деятельности указанных лиц.