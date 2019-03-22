22 марта 2019 22:33 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 22 марта
Руководители штрафстоянки предлагали взятку полицейским за увеличение числа задержанных машин
17:28 | 22 марта
Агрегатор для рынка похоронных услуг запустила команда сервиса Ripme.ru
17:19 | 22 марта
В Энгельсе пройдет Первый всероссийский фестиваль-форум туристских ресурсов «Диво Приволжье»
16:52 | 22 марта
Контроль за производством продуктов из асбеста в США получило ЕРА
16:14 | 22 марта
В Саратове стартовал ежегодный областной фестиваль «Студенческая весна - 2019»
15:23 | 22 марта
В Саратове открывается фестиваль «Приношение Кнушевицкому»
14:30 | 22 марта
В Саратовском районе будет временно закрыт переезд
13:44 | 22 марта
Директор автотранспортного предприятия приговорен к штрафу за невыплату зарплаты сотрудникам
12:57 | 22 марта
Саратовцев приглашают послушать «Музыку весеннего цветения»
12:03 | 22 марта
Три района области представят свой потенциал на ярмарке в Саратова
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Контроль за производством продуктов из асбеста в США получило ЕРА

Новости
Правила оценки риска асбеста в рамках закона «О контроле за токсичными веществами» (TSCA) уточнило Агентство по защите окружающей среды (ЕРА) в США.

Контроль за производством продуктов из асбеста в США получило ЕРА

Также портал CDN сообщает, что ЕРА получило исключительное право контролировать производство и импорт всех продуктов, в содержании которых присутствует асбест.
Эта информация вызвала у антиасбестовых активистов массовое недовольство и опасение, что ЕРА реабилитирует минерал. Как известно, Агентство регулярно выступает как против фальсификации судебных исков в отношении асбеста, так и против нагнетания асбестовой истерии.
В США с середины XX века ведется непримиримая борьба против производства асбеста, в результате чего асбест превратился из полезного и широко применяемого минерала в настоящую страшилку. В стремлении убрать с рынка асбест заинтересованные стороны изобрели несколько бизнес-схем, зарабатывая на теме минерала. В них участвуют адвокаты, врачи и строительные эксперты. Теперь, когда ЕРА взяло под контроль тему асбеста, выгодный бизнес находится под угрозой.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код