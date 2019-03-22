Контроль за производством продуктов из асбеста в США получило ЕРА
Правила оценки риска асбеста в рамках закона «О контроле за токсичными веществами» (TSCA) уточнило Агентство по защите окружающей среды (ЕРА) в США.
Также портал CDN сообщает, что ЕРА получило исключительное право контролировать производство и импорт всех продуктов, в содержании которых присутствует асбест.
Эта информация вызвала у антиасбестовых активистов массовое недовольство и опасение, что ЕРА реабилитирует минерал. Как известно, Агентство регулярно выступает как против фальсификации судебных исков в отношении асбеста, так и против нагнетания асбестовой истерии.
В США с середины XX века ведется непримиримая борьба против производства асбеста, в результате чего асбест превратился из полезного и широко применяемого минерала в настоящую страшилку. В стремлении убрать с рынка асбест заинтересованные стороны изобрели несколько бизнес-схем, зарабатывая на теме минерала. В них участвуют адвокаты, врачи и строительные эксперты. Теперь, когда ЕРА взяло под контроль тему асбеста, выгодный бизнес находится под угрозой.
Также портал CDN сообщает, что ЕРА получило исключительное право контролировать производство и импорт всех продуктов, в содержании которых присутствует асбест.
Эта информация вызвала у антиасбестовых активистов массовое недовольство и опасение, что ЕРА реабилитирует минерал. Как известно, Агентство регулярно выступает как против фальсификации судебных исков в отношении асбеста, так и против нагнетания асбестовой истерии.
В США с середины XX века ведется непримиримая борьба против производства асбеста, в результате чего асбест превратился из полезного и широко применяемого минерала в настоящую страшилку. В стремлении убрать с рынка асбест заинтересованные стороны изобрели несколько бизнес-схем, зарабатывая на теме минерала. В них участвуют адвокаты, врачи и строительные эксперты. Теперь, когда ЕРА взяло под контроль тему асбеста, выгодный бизнес находится под угрозой.