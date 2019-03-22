В Саратове стартовал ежегодный областной фестиваль «Студенческая весна - 2019»
Традиционно в нем примут участие самые активные, творческие, красивые, умные и талантливые студенты всех вузов.
По информации отдела общественных связей Поволжского института управления РАНХиГС, на протяжении нескольких дней ребята будут показывать свои лучшие номера – читать стихи и прозу, исполнять современные и народные танцы, петь и даже проводить журналистские расследования.
Открывает «Студенческую весну» в этом Театральное направление, которое проходит на площадке ПИУ РАНХиГС.
26 марта студенты исполнят свои номера в направлении «Журналистика». Мероприятие пройдет на базе Саратовской государственной юридической академии.
27-28 марта участники представят свои работы в Музыкальном направлении. Мероприятие состоится в Саратовском национальном исследовательском государственном университете имени Н.Г. Чернышевского» в 10 корпусе.
Областной фестиваль продолжится и в выходные: 30 марта студенты выступят в направлении «Оригинальный жанр» на базе Саратовской государственной юридической академии, а 31 марта в танцевальном направлении на площадке Саратовского социально-экономического института (филиала) РЭУ имени Г.В.Плеханова.
По итогам областного конкурса лучшие из лучших будут представлять регион на Всероссийском фестивале «Студенческая весна – 2019».