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В Саратове стартовал ежегодный областной фестиваль «Студенческая весна - 2019»

Новости
В Саратове стартовал ежегодный областной фестиваль «Студенческая весна - 2019»


Традиционно в нем примут участие самые активные, творческие, красивые, умные и талантливые студенты всех вузов.

По информации отдела общественных связей Поволжского института управления РАНХиГС, на протяжении нескольких дней ребята будут показывать свои лучшие номера – читать стихи и прозу, исполнять современные и народные танцы, петь и даже проводить журналистские расследования.

Открывает «Студенческую весну» в этом Театральное направление, которое проходит на площадке ПИУ РАНХиГС.

26 марта студенты исполнят свои номера в направлении «Журналистика». Мероприятие пройдет на базе Саратовской государственной юридической академии.

27-28 марта участники представят свои работы в Музыкальном направлении. Мероприятие состоится в Саратовском национальном исследовательском государственном университете имени Н.Г. Чернышевского» в 10 корпусе.

Областной фестиваль продолжится и в выходные: 30 марта студенты выступят в направлении «Оригинальный жанр» на базе Саратовской государственной юридической академии, а 31 марта в танцевальном направлении на площадке Саратовского социально-экономического института (филиала) РЭУ имени Г.В.Плеханова.

По итогам областного конкурса лучшие из лучших будут представлять регион на Всероссийском фестивале «Студенческая весна – 2019».