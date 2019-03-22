В Саратове открывается фестиваль «Приношение Кнушевицкому»
Первый концерт в рамках традиционного праздника виолончельного искусства пройдет 24 марта в Саратовской филармонии.
По информации министерства культуры области, фестиваль «Приношение Кнушевицкому» не случайно проходит именно в Саратове - родиной музыканта является Петровск, и первые шаги в музыке он делал в Саратовской консерватории. Музыкальная школа Петровска носит имя С.Н.Кнушевицкого.
В фестивале 2019 года примут участие яркие представители виолончельного исполнительского искусства России: народный артист России Александр Рудин, лауреат XII Международного конкурса им. П.И. Чайковского Дмитрий Прокофьев. Дирижер фестивальных концертов – главный дирижер Академического симфонического оркестра маэстро Энхэ.
Фестиваль завершится концертом с участием уникального коллектива, объединившего в своем составе ярких молодых, но уже добившихся мирового признания российских солистов – знаменитого квартета имени Давида Ойстраха.