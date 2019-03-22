В Саратовском районе будет временно закрыт переезд
Водителей просят выбирать альтернативный маршрут движения.
По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, в связи с ремонтными работами с 9:00 до 18:00 23 и 24 марта будет закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 16 км станции Багаевка (автодорога ст. Багаевка – село Александровка, Саратовский район).
Объезд возможен через железнодорожный переезд, расположенный на 13 км автодороги Саратов – пос. Красный Текстильщик.
Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.