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Директор автотранспортного предприятия приговорен к штрафу за невыплату зарплаты сотрудникам

Новости / ЧП
Директор автотранспортного предприятия приговорен к штрафу за невыплату зарплаты сотрудникам


Суд признал директора акционерного общества «Пассажиравтотранс № 1» Сергея Хорюкова в частичной и полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы.

По информации СУ СКР по Саратовской области, 19 работников предприятия не получали деньги в период с мая по август 2017 года. Общая сумма образовавшейся задолженности составила более 895 тысяч рублей. При этом установлено, что фактически возможность погашения задолженности перед сотрудниками у юридического лица имелась.

Уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из Государственной инспекции труда Саратовской области.

В целях обеспечения исполнения приговора в части штрафных санкций, а также возмещения причиненного ущерба по ходатайству следователя СК судом наложен арест на имущество обвиняемого на сумму свыше 5 млн рублей.

- Несмотря на непризнание Хорюковым своей вины, суд счел собранную следственным органом доказательственную базу достаточной для признания его виновным в инкриминируемом деянии, - сообщает пресс-служба следственного управления. - Приговором ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей.