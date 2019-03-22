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Три района области представят свой потенциал на ярмарке в Саратова

Новости / АПК
Три района области представят свой потенциал на ярмарке в Саратова


Всех желающих интересно провести время и приобрести продукцию местных товаропроизводителей приглашают 23 марта на Театральную площадь.

По информации министерства сельского хозяйства области, в этот день, помимо традиционной ярмарки, начнется смотр-конкурс на лучшую презентацию среди муниципальных образований губернии. Каждый раз несколько районов будут представлять свои лучшие достижения в сфере культуры, туризма, сельского хозяйства и народного творчества, а также многое другое.

В ближайшую субботу, 23 марта, смотр откроют три первых участника: Аркадакский, Пугачевский и Саратовский районы области. Зрители увидят более трех десятков концертных номеров, смогут посмотреть на выставки и оценить культурный, туристический и сельскохозяйственный потенциал районов.

Ярмарки «выходного дня» пройдут также на сельскохозяйственном рынке в пос. Юбилейный, на торговой площадке «ТК на Топольчанской» и на двух торговых площадках в Заводском районе: на пересечении улиц Пензенская и Томская и на рынке «Комсомольский» в пос. Комсомольский.

Саратовцев и гостей города приглашают за покупками с 8.00 до 16.00.