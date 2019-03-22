Руководитель структурного учреждения регионального минстроя заподозрен в превышении должностных полномочий
Следствие полагает, что он осуществил досрочную оплату денежных средств коммерческой организации в сумме более 42 млн рублей.
По информации пресс-службы регионального управления МВД, противоправные действия были выявлены в ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками отдела по борьбе с преступлениями в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства УЭБиПК ГУ МВД России по Саратовской области.
- Согласно условиям контракта, фирма обязалась поставить на указанную сумму оборудование для биологической очистки бытовых и сточных вод на один из строящихся объектов, расположенных на территории Саратовской области. При этом, оплата за данное оборудование по условиям контракта должна была производиться по факту его доставки к указанному объекту строительства. Сотрудниками полиции установлено, что после получения денежных средств организация-поставщик своих обязательств не исполнила, - сообщает пресс-служба ведомства.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.