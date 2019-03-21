«Я знаю, мама»: увидел свет новый клип Михаила Гуцериева и Ясении

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Увидел свет клип на песню «Я знаю, мама», слова которой написал поэт, а музыку – композитор Анатолий Зубков. Режиссером клипа выступил Алексей Фигуров, сумевший очень точно передать настроение композиции и через абстракцию показать отношения матери и дочери.Ясения, восходящая звезда, победительница многих телевизионных вокальных конкурсов, выразила огромную благодарность Михаилу Гуцериеву за совместное творчество и проникновенную песню. Она призналась, что во время съемок, где ей пришлось играть сцену между мамой и дочерью, плакали все.Действительно, слова песни проникают в самую душу, заставляя переживать и грустить. Но Михаил Гуцериев не оставляет слушателей без светлой надежды, призывая всех: признавайтесь в своих чувствах родителям, цените и любите их. Клип Ясении на песню «Я знаю, мама» доступен на Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=3zRChTLFt3o).