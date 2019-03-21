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В рамках «ANTIBIENALLE IV» 2019 в ЦДХ пройдет вернисаж с участием художника Лаврова

Новости
Выставка «ANTIBIENALLE IV» 2019, в рамках которой открылась экспозиция с экскурсионным сопровождением «Новая научная картина мира», проходит в Центральном доме художника.

В рамках «ANTIBIENALLE IV» 2019 в ЦДХ пройдет вернисаж с участием художника Лаврова

Мероприятие продлится с 21 по 31 марта, а также всех посетителей экспозиции приглашают побывать на вернисаже с участием художника Александра Лаврова «Сотворение Адама 500 лет спустя по Да Винчи» 23 марта в 16 часов.
Продолжая принцип Леонардо да Винчи соединять науку и искусство, представленная на вернисаже картина дает высказыванию Федора Достоевского «Красота спасет мир» физический смысл. Создателями шедевра выступили художник А. Лавров, лауреат премии Кандинского, и инженер С. Бугров, лауреат премии фонда нобелевского лауреата В.Л. Гинзбурга «Успехи физики» за сказку физиков про электрические витамины. Фундаментальная идея картины, реализованная партнерами, звучит так: жизнь – это единство и борьба redox противоположностей. Стоит отметить, что работа над картиной длилась в течение 30 лет.
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