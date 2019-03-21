21 марта 2019 23:39 ЧЕТВЕРГ
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Саратовские кикбоксеры стали победителями первенства России

Новости / Спорт
Саратовские кикбоксеры стали победителями первенства России


С 18 по 23 марта 2019 года в Московской области (село Ершово) проходят чемпионат и первенство России по кикбоксингу в дисциплине «К1».

По информации министерства молодежной политики и спорта области, в турнире принимают участие четыре воспитанника спортивной школы олимпийского резерва имени С.Р.Ахмерова: в чемпионате участвует Саид Магомедов, в первенстве - Артем Штырков, Егор Фролов, Глеб Шарифов.

Двое из них – Артем Штырков и Глеб Шарифов - уже завоевали золотые медали в своих категориях.