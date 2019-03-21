Саратовские кикбоксеры стали победителями первенства России
С 18 по 23 марта 2019 года в Московской области (село Ершово) проходят чемпионат и первенство России по кикбоксингу в дисциплине «К1».
По информации министерства молодежной политики и спорта области, в турнире принимают участие четыре воспитанника спортивной школы олимпийского резерва имени С.Р.Ахмерова: в чемпионате участвует Саид Магомедов, в первенстве - Артем Штырков, Егор Фролов, Глеб Шарифов.
Двое из них – Артем Штырков и Глеб Шарифов - уже завоевали золотые медали в своих категориях.