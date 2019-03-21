21 марта 2019 23:38 ЧЕТВЕРГ
Новости
20:31 | 21 марта
Современный цифровой музей «Крымские архивы» создали в Крыму
19:38 | 21 марта
«Я знаю, мама»: увидел свет новый клип Михаила Гуцериева и Ясении
19:34 | 21 марта
В рамках «ANTIBIENALLE IV» 2019 в ЦДХ пройдет вернисаж с участием художника Лаврова
18:00 | 21 марта
Саратовские кикбоксеры стали победителями первенства России
17:07 | 21 марта
Саратовские расчеты «Панцирь» и «С-400» примут участие во всеармейском конкурсе «Ключи от неба»
16:13 | 21 марта
Судья в отставке получил срок за покушение на мошенничество
15:24 | 21 марта
Летом 75 тысяч саратовских детей отдохнут в лагерях всех типов
14:33 | 21 марта
В Саратове пройдут Первые театральные интеллектуальные игры
13:40 | 21 марта
Жителя Балашова обвиняют в двойном убийстве
12:49 | 21 марта
Некоторым абонентам Саратова ограничена подача воды
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Судья в отставке получил срок за покушение на мошенничество

Новости
Судья в отставке получил срок за покушение на мошенничество


Вынесен обвинительный приговор судье Саратовского областного суда в отставке Владимиру Стасенкову.

По информации СУ СКР по Саратовской области, осужденный получил от своего знакомого, являющегося жителем областного центра, действовавшего в рамках проводимого оперативного эксперимента, денежные средства в сумме 150 тысяч рублей и муляжи денежных купюр на общую сумму 5 млн рублей в качестве первой части незаконного вознаграждения, общая сумма которого должна была составить 15 млн рублей. Денежные средства предназначались за решение вопроса об отмене обвинительного приговора в отношении лица, осужденного судом первой инстанции за совершение мошенничества к 8 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также возврат дела на новое рассмотрение с дальнейшим вынесением оправдательного приговора. Отмечается, что Стасенков не входил в состав судей апелляционной инстанции Саратовского областного суда, рассматривающих уголовное дело в отношении данного осужденного, и в силу своего должностного положения не мог способствовать принятию какого-либо решения по данному делу.

При получении судьей денежных средств он был задержан сотрудниками УФСБ России по Саратовской области. Уголовное дело в отношении Владимира Стасенкова было возбуждено председателем Следственного комитета Российской Федерации.

- Несмотря на непризнание Стасенковым своей вины, суд счел собранную следственным органом доказательственную базу достаточной для признания его виновным в инкриминируемом деянии. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием в колонии общего режима, со штрафом в размере 500 тысяч рублей, с запретом занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на 3 года, - сообщает пресс-служба следственного управления региона.