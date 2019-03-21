Судья в отставке получил срок за покушение на мошенничество

просмотров: 90

По информации СУ СКР по Саратовской области, осужденный получил от своего знакомого, являющегося жителем областного центра, действовавшего в рамках проводимого оперативного эксперимента, денежные средства в сумме 150 тысяч рублей и муляжи денежных купюр на общую сумму 5 млн рублей в качестве первой части незаконного вознаграждения, общая сумма которого должна была составить 15 млн рублей. Денежные средства предназначались за решение вопроса об отмене обвинительного приговора в отношении лица, осужденного судом первой инстанции за совершение мошенничества к 8 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также возврат дела на новое рассмотрение с дальнейшим вынесением оправдательного приговора. Отмечается, что Стасенков не входил в состав судей апелляционной инстанции Саратовского областного суда, рассматривающих уголовное дело в отношении данного осужденного, и в силу своего должностного положения не мог способствовать принятию какого-либо решения по данному делу.При получении судьей денежных средств он был задержан сотрудниками УФСБ России по Саратовской области. Уголовное дело в отношении Владимира Стасенкова было возбуждено председателем Следственного комитета Российской Федерации.- Несмотря на непризнание Стасенковым своей вины, суд счел собранную следственным органом доказательственную базу достаточной для признания его виновным в инкриминируемом деянии. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием в колонии общего режима, со штрафом в размере 500 тысяч рублей, с запретом занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на 3 года, - сообщает пресс-служба следственного управления региона.