Летом 75 тысяч саратовских детей отдохнут в лагерях всех типов

просмотров: 92

По информации министерства социального развития области, летом 2019 года саратовских детей примут 925 оздоровительных учреждений детского отдыха. В том числе планируют работу 41 стационарный загородный оздоровительный лагерь, 14 учреждений санаторного типа, 3 палаточных лагеря, 3 лагеря труда и отдыха, 864 лагеря с дневным пребыванием детей.Летняя оздоровительная кампания этого пройдет под эгидой Года театра в России. Учреждениями культуры запланировано проведение передвижных музейных и библиотечных выставок, читальных залов, интерактивных занятий, познавательных и развлекательных игровых программ и киносеансов. Силами детей и вожатых будут проводиться театрализованные представления, концерты и спектакли, что позволит раскрыть таланты каждого ребенка, научить работать в команде и быть более раскрепощенным.Для пропаганды здорового образа жизни и занятий спортом в летнюю оздоровительную кампанию традиционно пройдет турнир по футболу среди дворовых команд на Кубок Губернатора области. В детских оздоровительных лагерях области будет проведена Спартакиада, ее участниками станут 15 тысяч детей и подростков.Кроме того, особенностью этого года станет организация семейного и семейно-туристического отдыха. Упор будет сделан на развитие туристских маршрутов для детских групп, на мероприятия по изучению природы родного края и экскурсий по достопримечательностям в каждом районе области. В этом году уже разработано более 50 маршрутов для совместных походов родителей с детьми.В министерстве напомнили, что организация отдыха и оздоровления детей с 2017 года ведется правительством Саратовской области за счет средств областного бюджета. Этим летом всеми формами отдыха, оздоровления и занятости в летний период планируется охватить более 177 тысяч ребят школьного возраста. 75 тысяч детей отдохнут в лагерях всех типов, из них 16 тысяч – это дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, воспитанники интернатных учреждений, 12 тысяч – дети из диспансерной группы. Более полутора тысяч детей поедут на отдых в санатории Черноморского Побережья. Администрациями муниципальных районов области будет организован отдых более 39 тысяч детей.Фото http://chaiknet.ru