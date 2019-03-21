В Саратове пройдут Первые театральные интеллектуальные игры
Они пройдут 28 марта в Голубой гостиной Саратовского театра оперы и балета и будут посвящены Дню театра, который традиционно отмечается 27 марта.
Как сообщает пресс-служба театра, участниками игры станут административные и творческие работники театров Саратова. Ведущей события выступит автор проекта «Интеллектуальные игры в Саратове», организатор городских турниров с участием звезд клуба «Что? Где? Когда?» Алла Шокина.
Тематика игры, в которой примут участие представители театрального сообщества города, будет соответствующей – искусство и театр. Причем, это не будут вопросы на прямое знание: в данном формате важен совместный поиск командой правильного решения.
Организаторы игр уверены, что это станет ярким и запоминающимся событием для всех участников и положит начало хорошей традиции.