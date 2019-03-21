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Жителя Балашова обвиняют в двойном убийстве

Новости / ЧП
Жителя Балашова обвиняют в двойном убийстве

58-летний обвиняемый признался в содеянном, он арестован.

Преступление было совершено 1 сентября прошлого года. По информации СУ СКР по Саратовской области, в дневное время мужчина распивал спиртное с приятелем на берегу пруда на улице Спортивной в Балашове. К ним подошли ранее незнакомые 31-летний мужчина с 22–летней девушкой, которые присоединились к застолью.

"По мере увеличения выпитого алкоголя 31-летний мужчина стал хвастаться своим авторитетом в преступном мире и былыми заслугами на этом поприще, - сообщает подробности происшествия пресс-служба следственного управления. - Пожилой мужчина пытался его урезонить. На защиту своему партнеру встала 22-летняя девушка. Вместе они стали оскорблять мужчину словами грубой нецензурной
брани. Желая самоутвердиться, молодой человек ударил нанес мужчину рукой по лицу от чего тот упал и ударился головой о ствол дерева. Понимая, что ситуация набирает конфликтный оборот, приятель увел 58-летнего мужчину домой. Однако последнего не покидала обида. Взял дома нож и, вернувшиськ месту застолья, нанес обидчику два удара в спину и один в грудь, а также один удар девушке в область груди. Тела погибших обнаружили местные жители, о чем сообщили в правоохранительные органы".

Личность и местонахождение мужчины, совершившего противоправное деяние, были установлены в ходе грамотно спланированных и проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями территориального СК совместно с сотрудниками МО МВД РФ «Балашовский». На основе собранных по делу доказательств 58-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве двух лиц. Вину в инкриминируемом деянии он признал полностью. По ходатайству следственного органа судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следственные действия по данному делу завершены. После ознакомления с материалами дела обвиняемого и его
защитника оно будет направлено прокурору.

Фото http://vestikavkaza.org