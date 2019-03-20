Производители батончиков Nutberry и Smart Formula подтвердили, что честно указывают данные о составе
Результаты независимого исследования опубликованы в журнале «Russian Food & Drinks Market Magazine». Фруктово-ореховые батончики, которые были куплены и отправлены на экспертизу в Научный центр им. В.М. Горбатова действительно являются продуктами, в состав которых входят натуральные ингредиенты (сухофрукты и орехи). Они вполне отвечают принципам правильного питания, однако четыре производителя из шести попытались ввести потребителя в заблуждение. Компания «Дворникова и Партнеры», которая и провела независимое исследование, отмечает, на упаковке четырех из шести батончиков было написано, что продукт не содержит никаких консервантов, красителей и ароматизаторов. Тогда как в составе обнаружились диоксид серы, сорбиновая кислота и бензойная кислота. Сведения о наличии этих консервантов честно указали производители на упаковке батончиков ТМ Nutberry и Smart Formula. Остальные бренды сочли для себя возможным не сообщать об этих добавках, это: ТМ Bite (ООО «БиоФудЛаб»); ТМ Pikki (ООО «Клин снек»); ТМ «Фрутилад» (ООО «Белое дерево»); ТМ Fitofruit (ООО «Продинко»).