20 марта 2019 22:05 СРЕДА
Новости
18:34 | 20 марта
Производители батончиков Nutberry и Smart Formula подтвердили, что честно указывают данные о составе
18:00 | 20 марта
Областной музей краеведения расскажет о театральной жизни губернии с конца XIX века
17:16 | 20 марта
Двое водителей наказаны административным арестом за неснятую тонировку
16:29 | 20 марта
Саратовскую область посетит министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
15:38 | 20 марта
В Саратове отметят Всемирный день поэзии
14:46 | 20 марта
В области началась подготовка к весенним лесокультурным работам
13:58 | 20 марта
Двух жителей Мокроуса задержали за сбыт и хранение наркотических средств
13:10 | 20 марта
Саратов посетит Елена Исинбаева
12:21 | 20 марта
Лимузин Aurus укомплектовали высокотехнологичными шинами производства KAMA TYRES
11:56 | 20 марта
В Саратове стартует акция «Школьный кинотеатр»
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Производители батончиков Nutberry и Smart Formula подтвердили, что честно указывают данные о составе

Новости


Результаты независимого исследования опубликованы в журнале «Russian Food & Drinks Market Magazine». Фруктово-ореховые батончики, которые были куплены и отправлены на экспертизу в Научный центр им. В.М. Горбатова действительно являются продуктами, в состав которых входят натуральные ингредиенты (сухофрукты и орехи). Они вполне отвечают принципам правильного питания, однако четыре производителя из шести попытались ввести потребителя в заблуждение. Компания «Дворникова и Партнеры», которая и провела независимое исследование, отмечает, на упаковке четырех из шести батончиков было написано, что продукт не содержит никаких консервантов, красителей и ароматизаторов. Тогда как в составе обнаружились диоксид серы, сорбиновая кислота и бензойная кислота. Сведения о наличии этих консервантов честно указали производители на упаковке батончиков ТМ Nutberry и Smart Formula. Остальные бренды сочли для себя возможным не сообщать об этих добавках, это: ТМ Bite (ООО «БиоФудЛаб»); ТМ Pikki (ООО «Клин снек»); ТМ «Фрутилад» (ООО «Белое дерево»); ТМ Fitofruit (ООО «Продинко»).
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код