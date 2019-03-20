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Областной музей краеведения расскажет о театральной жизни губернии с конца XIX века

Новости / Культура
Областной музей краеведения расскажет о театральной жизни губернии с конца XIX века


Готовится выставка «Реликвии саратовских театров», которая входит в цикл мероприятий, посвященных Году театра в России.

По информации министерства культуры области, в экспозиции будут представлены эскизы театральных костюмов и декораций, сценические костюмы, фотографии и документы, в том числе афиши и программы из фондов музея.

"В одном из комплексов экспонируются уникальные материалы, рассказывающие о том, как на саратовской сцене в конце XIX – начале XX века, сменяя друг друга, выступали антрепризы и товарищества. Среди них были театральное товарищество П.М. Медведева, товарищество драматических и оперных артистов В.М. Горина-Горяйнова, Казанско-Саратовское товарищество М.М. Бородая, товарищество Н.И. Собольщикова-Самарина.

Будут представлены предметы из мемориальных коллекций артистов, выступавших на сценах саратовских театров: И.А. Слонова, С.М. Муратова, Г.Н. Несмелова, О.П. Калининой, Л.И. Борель, Л.А. Сметанникова, а также эскизы театральных художников Н.И. Симона, В.Н. Хондажевского, В.И. Пискунова, С.В. Болдырева и др", - анонсируют в музее.