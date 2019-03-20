Двое водителей наказаны административным арестом за неснятую тонировку

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По информации ГИБДД Саратова, 18 марта напротив д. 90 а по ул. Новоастраханское шоссе инспекторами полка ДПС был остановлен автомобиль "ВАЗ-21130" под управлением водителя 1993 года рождения, а также "ВАЗ-21703" под управлением водителя 1983 года рождения. Установлено, что боковые и переднее стекла обоих авто не соответствовали нормам светопропускаемости.При проверке выяснилось, что данные водители ранее привлекались к административной ответственности за то же нарушение, однако проигнорировали выданное требование сотрудника Госавтоинспекции об устранении недостатка.В отношении водителей были составлены административные материалы. Оба были доставлены инспекторами ГИБДД в суд, где им было назначено административное наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток.