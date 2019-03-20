Саратовскую область посетит министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
22 марта она проведет в Саратове совещание по нацпроектам «Здравоохранение» и «Демография».
Как сообщает министерство информации и печати области, в мероприятии примут участие руководители департаментов минздрава России, представители Росздравнадзора РФ и Фонда ОМС, курирующие социальную сферу заместители руководителей регионов, входящих в состав Приволжского федерального округа. Кроме того, среди участников - руководители органов государственной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья, ректоры профильных вузов, московские и региональные эксперты в сфере здравоохранения, руководители медицинских организаций области. Всего в совещании будет задействовано около 200 специалистов здравоохранения.
На совещании планируется обсудить вопросы планирования и приоритетов в реализации национальных проектов в сфере здравоохранения и демографии, практику реализации мер по достижению плановых показателей, поставленных в рамках указа Президента РФ.