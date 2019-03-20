В Саратове отметят Всемирный день поэзии
21 марта в его рамках в Областной универсальной научной библиотеке состоится цикл мероприятий «Поэзия, как музыка души».
По информации организаторов, в 12:00 в конференц-зале состоится встреча «Время исповеди» с участием журналиста, писателя, поэта Александра Амусина.
В 15:00 в Литературном уголке Н.Е.Палькина состоится открытый поэтический микрофон «Читаем любимые строки».
В 17:30 любителей поэзии приглашают на гала-концерт IV Международного фестиваля «Всемирный День Поэзии», который пройдет в конференц-зале библиотеки. В нем примут участие лауреаты фестиваля из Саратова. На данный момент данный фестиваль является самым крупным поэтическим форумом в мире, охватывая более 50 городов 10 стран мира: России, Украины, Казахстана, Беларуси, Молдовы, Германии, Индии, Польши, Черногории, Сербии.
К Всемирному дню поэзии в зале новых поступлений представлены книжно-иллюстративная выставка «Поэзии пленительные строки» и виртуальная выставка «Всемирный день поэзии: Коллекции Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина». В отделе редкой книги работает книжно-иллюстративная выставка «Чудо живого слова: поэзия на страницах дореволюционных изданий».