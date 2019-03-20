В области началась подготовка к весенним лесокультурным работам
Мероприятия по лесовосстановлению выполняются в рамках реализации нацпроекта «Сохранение лесов».
По информации министерства природных ресурсов и экологии области, в данный период времени года ведется подготовка семян для весеннего посева одной из главных лесных культур области – сосны обыкновенной. Заготовленные лесхозами в осенне-зимний период 63 кг семян сосны успешно прошли проверку на определение класса качества в отделе лесосеменной станции филиала ФБУ «Рослесозащита» «Центр защиты леса Саратовской области».
Всем заготовленным областными лесхозами семенам выданы сертификаты качества, все 63 кг будут высеяны весной в лесных питомниках. В настоящее время для улучшения всхожести семена закладывают на снегование в подготовленные снежные хранилища на лесокультурных площадях и в лесопитомниках.
Всего весной 2019 года в лесном фонде Саратовской области планируется создать 900 га новых лесных культур и дополнить лесные культуры прошлых лет еще 383,9 га. Весенние лесопосадочные работы полностью обеспечены собственным посадочным и посевным материалом.