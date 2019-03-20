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Двух жителей Мокроуса задержали за сбыт и хранение наркотических средств

Новости


Двух жителей Мокроуса задержали за сбыт и хранение наркотических средствВозбуждено четыре уголовных дела.

5 марта сотрудниками УФСБ России по Саратовской области совместно с сотрудниками линейного отдела полиции на ст. Ершов Приволжского ЛУ МВД России на транспорте в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории р.п. Мокроус по подозрению в незаконном сбыте наркотических средств задержаны двое местных жителей. По информации пресс-службы УФСБ, у задержанных обнаружены и изъяты наркотические вещества общей массой более 2 кг. и денежные средства в сумме 650 тыс. рублей.

В настоящее время в отношении указанных лиц возбуждено четыре уголовных дела по фактам сбыта наркотических средств, покушения на сбыт наркотических средств в крупном размере, хранения наркотических средств в крупном размере.

Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.