Лимузин Aurus укомплектовали высокотехнологичными шинами производства KAMA TYRES

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KAMA TYRES – шинный комплекс группы ПАО «Татнефть», который обеспечивает полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 26 % всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.

Легковая шина для Aurus Senat Limousine L700 имеет металлокордную конструкцию брекера и каркаса, а также – увеличенный показатель индекса нагрузки (порядка 1900 кг) и индекс скорости (190 км/ч). Также за счёт особой рецептуры резиновых смесей, специального дизайна рисунка протектора модель отличается повышенной прочностью и грузоподъёмностью, качеством и надёжностью.«Шины производства KAMA TYRES для Aurus Senat L700 – высокотехнологичный и высококачественный продукт, уникальный по своим эксплуатационным характеристикам. Несмотря на то, что данные шины относятся к категории «легковые», они сопоставимы по своим показателям с грузовыми ЦМК моделями КАМА: обладают высокой прочностью, способны выдержать серьезные нагрузки, могут быть использованы в широком температурном диапазоне», – отметил Андрей Бутон, заместитель директора по маркетингу Торгового дома «Кама».Бренд Aurus – это разработанные Государственным научным центром «НАМИ» новые российские автомобили. Впервые лимузин Aurus Senat Limousine L700 презентовали в России в мае 2018 года на инаугурации президента РФ.Планируется, что в 2020 году в Республике Татарстан запустят серийное производство автомобилей представительского класса бренда Aurus.