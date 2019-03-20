20 марта 2019 22:05 СРЕДА
Новости
18:34 | 20 марта
Производители батончиков Nutberry и Smart Formula подтвердили, что честно указывают данные о составе
18:00 | 20 марта
Областной музей краеведения расскажет о театральной жизни губернии с конца XIX века
17:16 | 20 марта
Двое водителей наказаны административным арестом за неснятую тонировку
16:29 | 20 марта
Саратовскую область посетит министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
15:38 | 20 марта
В Саратове отметят Всемирный день поэзии
14:46 | 20 марта
В области началась подготовка к весенним лесокультурным работам
13:58 | 20 марта
Двух жителей Мокроуса задержали за сбыт и хранение наркотических средств
13:10 | 20 марта
Саратов посетит Елена Исинбаева
12:21 | 20 марта
Лимузин Aurus укомплектовали высокотехнологичными шинами производства KAMA TYRES
11:56 | 20 марта
В Саратове стартует акция «Школьный кинотеатр»
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Лимузин Aurus укомплектовали высокотехнологичными шинами производства KAMA TYRES

Новости
Лимузин Aurus укомплектовали высокотехнологичными шинами производства KAMA TYRES


Новая легковая шина производства KAMA TYRES способна выдерживать большие нагрузки и эксплуатироваться в широком температурном диапазоне. Специально для лимузина представительского класса Aurus Senat L700, европейская премьера которого состоялась в рамках 89-го Женевского международного автосалона, Научно-технический центр «Кама» разработал и сконструировал уникальную модель.

Легковая шина для Aurus Senat Limousine L700 имеет металлокордную конструкцию брекера и каркаса, а также – увеличенный показатель индекса нагрузки (порядка 1900 кг) и индекс скорости (190 км/ч). Также за счёт особой рецептуры резиновых смесей, специального дизайна рисунка протектора модель отличается повышенной прочностью и грузоподъёмностью, качеством и надёжностью.

«Шины производства KAMA TYRES для Aurus Senat L700 – высокотехнологичный и высококачественный продукт, уникальный по своим эксплуатационным характеристикам. Несмотря на то, что данные шины относятся к категории «легковые», они сопоставимы по своим показателям с грузовыми ЦМК моделями КАМА: обладают высокой прочностью, способны выдержать серьезные нагрузки, могут быть использованы в широком температурном диапазоне», – отметил Андрей Бутон, заместитель директора по маркетингу Торгового дома «Кама».

Бренд Aurus – это разработанные Государственным научным центром «НАМИ» новые российские автомобили. Впервые лимузин Aurus Senat Limousine L700 презентовали в России в мае 2018 года на инаугурации президента РФ.

Планируется, что в 2020 году в Республике Татарстан запустят серийное производство автомобилей представительского класса бренда Aurus.

KAMA TYRES – шинный комплекс группы ПАО «Татнефть», который обеспечивает полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 26 % всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.