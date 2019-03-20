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Саратов посетит Елена Исинбаева

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Саратов посетит Елена Исинбаева

Двукратная олимпийская чемпионка примет участие в открытии спортивного праздника «Каждый ребенок достоин пьедестала!».

Благотворительный фонд Елены Исинбаевой решением Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов Президента Российской Федерации, первого заместителя Руководителя Администрации Президента РФ С.В. Кириенко признан победителем конкурса для реализации проекта по проведению спортивного праздника «Каждый ребенок достоин пьедестала!»

По информации министерства молодежной политики и спорта области, данный проект, реализацией которого занимается Благотворительный фонд Елены Исинбаевой, направлен на популяризацию физической культуры и спорта, внедрение в повседневную жизнь воспитанников специализированных коррекционных школ-интернатов принципов здорового образа жизни.

Двухдневный региональный спортивный праздник в рамках проекта пройдет в шести субъектах – Саратовской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской областях, Ставропольском крае и Республике Дагестан. Две лучшие команды из каждого региона примут участие в межрегиональном спортивном мероприятии, который состоится в сентябре в Волгограде.

Праздник в нашем городе пройдет с 23 по 24 марта на базе ФОКа «Кировский». В соревнованиях примут участие 150 детей- воспитанников 10 социальных и специальных (коррекционных) учреждений области.

В рамках соревнований пройдет лично-командное первенство по многоборью ГТО (подъем туловища из положения лежа на спине, прыжки в длину с места, сгибание, разгибание рук в упоре лежа, подтягивание на высокой перекладине, наклон вперед из положения стоя, челночный бег) соревнования по танцевально-спортивной музыкальной композиции, тематическому конкурсу рисунка, подвижным спортивным играм и спортивному флешмобу.

Ожидается, что в торжественном открытии соревнований, которое пройдет 23 марта, примет участие двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике, заслуженный мастер спорта России Елена Исинбаева.