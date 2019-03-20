В Саратове стартует акция «Школьный кинотеатр»
С 25 марта в дни школьных каникул при поддержке Саратовского областного методического киновидеоцентра общеобразовательные учреждения смогут устраивать на своих площадках вечерние киносеансы для школьников и их родителей.
Как рассказали в киновидеоцентре, вниманию зрителей будут предложены лучшие образцы отечественного и зарубежного кинематографа, в том числе киноленты «Со дна вершины», «Временные трудности», «Спасти Ленинград», мультфильмы «На край света: В поисках единорога», «Большой кошачий побег», «Папа-мама гусь» и другие.
Выбрать художественный или анимационный фильм для просмотра можно в специальном разделе «Киноафиша» на официальном сайте учреждения.
Областной киновидеоцентр организует кинопоказ на площадке школы в любое удобное время по предварительной заявке.