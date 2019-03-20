20 марта 2019 22:05 СРЕДА
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В Саратове стартует акция «Школьный кинотеатр»
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Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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В Саратове стартует акция «Школьный кинотеатр»

Новости
В Саратове стартует акция «Школьный кинотеатр»


С 25 марта в дни школьных каникул при поддержке Саратовского областного методического киновидеоцентра общеобразовательные учреждения смогут устраивать на своих площадках вечерние киносеансы для школьников и их родителей.

Как рассказали в киновидеоцентре, вниманию зрителей будут предложены лучшие образцы отечественного и зарубежного кинематографа, в том числе киноленты «Со дна вершины», «Временные трудности», «Спасти Ленинград», мультфильмы «На край света: В поисках единорога», «Большой кошачий побег», «Папа-мама гусь» и другие.

Выбрать художественный или анимационный фильм для просмотра можно в специальном разделе «Киноафиша» на официальном сайте учреждения.

Областной киновидеоцентр организует кинопоказ на площадке школы в любое удобное время по предварительной заявке.