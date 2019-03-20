В майские праздники будут курсировать дополнительные поезда

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По информации пресс-службы ПривЖД, в связи с увеличением спроса на поездки будут назначены, в частности, дополнительные поезда до Москвы и обратно. Так, 29 апреля, 5 и 7 мая будет курсировать поезд № 239/240 сообщением Саратов-Москва. Из Саратова состав будет отправлять в 20:36, прибывать в Москву на следующие сутки в 10:38. Из Москвы поезд будет выходить 30 апреля, 6, 8, и 13 мая в 21:33, прибытие в Саратов на следующие сутки в 14:22.Еще один состав до Москвы - поезд № 485/486 - отправится из Саратова 12 мая в 21:36. Прибытие в Москву - 13 мая в 14:28.Кроме того, назначается дополнительный поезд №563/564 сообщением Балаково - Москва. Он будет отправляться из Балакова 12 мая в 03:25, из Саратова - в 09:00. Время прибытия в Москву - 05:35. Отправление из Москвы 30 апреля в 12:15, прибытие на следующие сутки в Саратов в 11:00, прибытие в Балаково в 16:27.В пресс-службе дороги также сообщили, что всего в период майских праздничных дней АО "ФПК" планирует назначить более 500 дополнительных поездов дальнего следования. Они отправятся по самым востребованным направлениям в период с 26 апреля по 12 мая.Выходные дни, приуроченные к майским праздникам, придутся в этом году на периоды с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая. Пиковые даты выезда на праздники ожидаются 26, 30 апреля и 8 мая, а в обратном направлении – 5 и 12 мая.В случае повышенного спроса на поездки может быть увеличено количество дополнительных поездов либо дополнительных вагонов в уже назначенные составы.