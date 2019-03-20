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В Саратове прогнозируется слабая изморозь и туман

Новости
В Саратове прогнозируется слабая изморозь и туман


Горожан предупреждают о возможных затруднениях в работе транспорта и риске возникновения ДТП.

По информации Саратовского ЦГМС, 20 марта в Саратове ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром местами слабая изморозь, туман, на дорогах гололедица.

Температура ночью опустится до - 3 ... - 5 градусов, днем потеплеет до +2 …+ 4 градусов.

Ночью и утром ожидается туман с видимостью 500 м и менее. В связи с этим возможно затруднение в работе транспорта, повышение риска возникновения дорожно-транспортных происшествий.