Саратовцев приглашают пройти фотоквест по городу
Мероприятие проведет Городской центр имени П.А.Столыпина 30 марта.
По информации организаторов, в ходе фотоквеста «Объективная реальность» участники смогут не только проверить знания и эрудицию, но и лучше узнать свой город. Игрокам предстоит разгадать серию загадок о достопримечательностях Саратова, сделать с ними фотографию и загрузить в соцсеть. Команда, которая быстрее остальных справится с заданиями, получит памятные подарки от Городского центра им. П.А.Столыпина.
Квест состоится 30 марта в 13:45, место сбора: Набережная Космонавтов, 7А. Принять участие в игре смогут команды в составе 2-4 человек. Зарегистрироваться можно по телефону 23-77-60, а также в официальной группе Городского центра им. П.А.Столыпина Вконтакте.
В центре напомнили, что фотоквест «Объективная реальность» уже проходил в прошлом году. Тогда победу одержала команда «Тринити».