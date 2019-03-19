17-летнего жителя Энгельса будут судить за вымогательство

просмотров: 56

По информации СУ СКР по Саратовской области, 24 декабря вечером 17-летний подросток встретил в подъезде одного из жилых домов Энгельса 15-летнего знакомого, которого обвинил во лжи. В связи с этим он потребовал передать ему наушники, ноутбук и денежные средства. Потерпевший ответил отказом, на что злоумышленник ударил его кулаком в грудь, а также высказал угрозу дальнейшего применения насилия. Опасаясь высказанных угроз, юноша отдал обидчику требуемое имущество, которое в ходе предварительного следствия было обнаружено и изъято у обвиняемого.В целях устранения причин и условий, способствовавших совершению преступления, в орган внутренних дел по месту жительства обвиняемого внесено соответствующее представление.- Несмотря на непризнание 17-летним обвиняемым своей вины, следствием собраны достаточные доказательства его виновности в инкриминируемом деянии, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба следственного управления региона.