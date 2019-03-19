В Саратове будет разыгран Кубок Приволжской железной дороги по хоккею
Соревнования пройдут с 21 по 23 марта в ледовом дворце спорта "Кристалл".
По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, в турнире примут участие семь команд – «Магистраль», «Регион 64», «Экспресс» (Приволжская железная дорога), команда Юго-Восточной магистрали, команды Центральной дирекций тяги и моторвагонного подвижного состава ОАО «РЖД», а также команда «Локотех» (г.Москва). Кроме того, на ледовой арене встретятся детские команды "Звездочка" (Саратов), "Медведь" (Пугачевский МР), «Нива» (Марксовский МР) и "Химик" (Энгельсский МР).
Игры основной сетки турнира начнутся 21 марта в 9:00. Торжественное закрытие соревнований состоится 23 марта в 16:00 в ЛДС "Кристалл". Вход для всех желающих свободный.