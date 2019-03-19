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В Саратове состоялась межвузовская олимпиада по оказанию юридической помощи

Новости


15 марта 2019 года состоялась межвузовская студенческая олимпиада «Применение специальных методик оказания юридической помощи по гражданско-правовым спорам».

В олимпиаде приняли участие 4 команды, представляющие вузы г. Саратова. Среди участников были студенты 3 и 4 курсов направления подготовки «Юриспруденция» Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС.

Олимпиада проходила в несколько этапов, на протяжении которых участникам необходимо было представить свою команду, провести интервью с обратившимся клиентом о конкретной ситуации, подготовить консультацию по заданной в ситуации правовой проблеме и выступить с результатами.

По итогам олимпиады команда Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС заняла 2 место.