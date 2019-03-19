В Старом ТЮЗе состоится концерт «Поют драматические артисты»

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Мероприятие организовано Саратовским региональным отделением Союза театральных деятелей РФ и приурочено к празднованию Дня театра и объявленному в России в 2019 году Году театра.В театрах Саратова и области музыкально-драматические постановки — далеко не редкость. И не удивительно! Многие артисты саратовской театральной школы могут и умеют петь ничуть не хуже профессиональных вокалистов и с удовольствием делают это не только в репертуарных постановках. Причём, драматические артисты поют непременно с большой экспрессией и эмоциональностью. Каждое выступление поющего артиста — маленький спектакль.В программе вечера "Поют драматические артисты" свои любимые песни исполнят актёры из практически всех театров Саратова — ТЮЗа, Театра драмы, "Версии", "Балаганчика", также в Саратов приедут гости из Вольского драматического театра и Балашовского драматического театра. Режиссёром программы выступит Олег Загумённов, режиссёр, педагог Театрального института СГК. им. Собинова.