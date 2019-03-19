Сотрудника полиции обвиняют в получении взяток и отмывании денежных средств
В настоящее время объявлено об окончании следственных действий по уголовному делу, возбужденного в отношении полицейского.
По информации СУ СКР по Саратовской области, в июне 2016 года заместитель начальника УЭБиПК регионального управления МВД получил через посредника взятку в размере 5 млн рублей за возврат ранее изъятых в ходе доследственной проверки, проводимой полицейскими, серверов с программным обеспечением, предназначенных для работы сети автозаправочных станций, а также иных изъятых предметов и документов.
Кроме того, в мае 2017 года он же, занимая уже должность руководителя УЭБиПК , получил от учредителя частной медицинской клиники в Саратове 2 млн рублей. Незаконное вознаграждение предназначалось за прекращение проводимой органом внутренних дел проверки использования лечебным учреждением средств фонда обязательного медицинского страхования, а также непривлечение сотрудников клиники к уголовной ответственности за
выявленные нарушения.
В ноябре 2017 года полицейский легализовал полученные в качестве взятки 2 млн рублей, купив на них автомобиля марки «Мерседес».
Противоправная деятельность должностного лица выявлена сотрудниками УФСБ России по Саратовской области. По ходатайству следователя СК был наложен арест на принадлежащее обвиняемому имущество стоимостью 4 млн рублей.
- В настоящее время по уголовному делу объявлено об окончании следственных действий. После ознакомления с материалами дела обвиняемого и его
защитников оно будет направлено прокурору, - сообщили в следственном управлении.
Как пояснили в пресс-службе регионального управления МВД, если в суде вина сотрудника подтвердится, он будет уволен из органов внутренних
дел, понесет наказание в соответствии с законодательством, а его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной
ответственности.