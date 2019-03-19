Сотрудника полиции обвиняют в получении взяток и отмывании денежных средств

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По информации СУ СКР по Саратовской области, в июне 2016 года заместитель начальника УЭБиПК регионального управления МВД получил через посредника взятку в размере 5 млн рублей за возврат ранее изъятых в ходе доследственной проверки, проводимой полицейскими, серверов с программным обеспечением, предназначенных для работы сети автозаправочных станций, а также иных изъятых предметов и документов.Кроме того, в мае 2017 года он же, занимая уже должность руководителя УЭБиПК , получил от учредителя частной медицинской клиники в Саратове 2 млн рублей. Незаконное вознаграждение предназначалось за прекращение проводимой органом внутренних дел проверки использования лечебным учреждением средств фонда обязательного медицинского страхования, а также непривлечение сотрудников клиники к уголовной ответственности завыявленные нарушения.В ноябре 2017 года полицейский легализовал полученные в качестве взятки 2 млн рублей, купив на них автомобиля марки «Мерседес».Противоправная деятельность должностного лица выявлена сотрудниками УФСБ России по Саратовской области. По ходатайству следователя СК был наложен арест на принадлежащее обвиняемому имущество стоимостью 4 млн рублей.- В настоящее время по уголовному делу объявлено об окончании следственных действий. После ознакомления с материалами дела обвиняемого и егозащитников оно будет направлено прокурору, - сообщили в следственном управлении.Как пояснили в пресс-службе регионального управления МВД, если в суде вина сотрудника подтвердится, он будет уволен из органов внутреннихдел, понесет наказание в соответствии с законодательством, а его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарнойответственности.