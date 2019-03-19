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Театр оперы и балета и театр оперетты проведут обменные гастроли

Новости
Театр оперы и балета и театр оперетты проведут обменные гастроли


Спектакли в их рамках будут показаны 23 марта.

По информации организаторов, в этот день труппа академического театра оперы и балета представит зрителям из Энгельса премьерный балет этого сезона «Чиполлино» К.Хачатуряна. "Новая редакция балета «Чиполлино», которую зрители увидели в начале этого театрального сезона, отмечается веселым сюжетом, яркими декорациями и выразительной хореографией. Благодаря великолепной музыке Карена Хачатуряна, одного из талантливых представителей музыкальной династии композиторов и дирижеров, сказочные образы итальянской сказки предстанут зрителю вполне реальными героями", - рассказали в театре. Показ спектакля состоится в 11.00.

В 18:00 жителей Энгельса приглашают на один из самых популярных классических балетов «Лебединое озеро» П.Чайковского. В версии спектакля Саратовского театра оперы и балета появилось новое внутреннее истолкование образов, новое отношение к действенности танца. Солисты демонстрируют отличную танцевальную технику: легкие прыжки, динамичные вращения (включая знаменитые 32 фуэте), прекрасное владение adagio, великолепные дуэты и яркую актерскую игру.

На сцене театра в Саратове в этот же день пройдут показы мюзиклов "Маугли" и "Вечера на хуторе близ Диканьки".

"Опыт обменных гастролей между театрами практикуется уже не первый год и каждый раз спектакли театров городов-соседей встречают аншлаги", - отмечают организаторы.