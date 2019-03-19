«Балтика» определяет свои цели и стандарты, ориентируясь на права потребителей

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Чтобы обеспечить безопасность и неизменно высокое качество выпускаемой продукции, «Балтика» внедрила на всех 8 предприятиях уникальную интегрированную систему менеджмента. Она построена на основе пяти международных стандартов. Также на заводах «Балтики» реализуется концепция Total Quality Management: с ее помощью ведется строгий контроль за всеми этапами производства пива. Нужно сказать: качество пива на «Балтике» оценивается строже, чем требует ГОСТ, – почти по 100 параметрам и критериям.Учитывая пожелания и предпочтения потребителей и являясь крупнейшей пивоваренной компанией России, «Балтика» выпускает 40 пивных и 8 непивных брендов. Каждый сорт имеет свой характерный вкус и особенности рецептуры. О пищевой ценности и составе продукта производитель указывает максимально полную информацию на этикетке товара. «Балтика», выступая за ответственное потребление, всегда предупреждает о недопустимости вождения автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, а также о непозволительности употребления алкогольных напитков людьми с различными заболеваниями, кормящими и беременными женщинами, детьми и подростками.Если потребитель имеет какие-либо претензии, вопросы или пожелания к производителю – его заявление всегда услышат представители, полученную информацию проанализируют и используют для совершенствования процессов. Для этого работает телефон «горячей линии» или корпоративный сайт.