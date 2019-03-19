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«Балтика» определяет свои цели и стандарты, ориентируясь на права потребителей

Новости
«Балтика» определяет свои цели и стандарты, ориентируясь на права потребителей


Права потребителей – ориентир для деятельности «Балтики». Свои цели и стандарты компания соотносит с правами людей, покупающих ее продукцию. Всемирный день защиты прав потребителей «Балтика» отмечает вместе со всей Россией и другими странами, основывая свою работу на четырех принципиальных правах, которые содержит закон РФ «О защите прав потребителей»: право на выбор, право на безопасность, право на информацию и право быть услышанным.

Чтобы обеспечить безопасность и неизменно высокое качество выпускаемой продукции, «Балтика» внедрила на всех 8 предприятиях уникальную интегрированную систему менеджмента. Она построена на основе пяти международных стандартов. Также на заводах «Балтики» реализуется концепция Total Quality Management: с ее помощью ведется строгий контроль за всеми этапами производства пива. Нужно сказать: качество пива на «Балтике» оценивается строже, чем требует ГОСТ, – почти по 100 параметрам и критериям.

Учитывая пожелания и предпочтения потребителей и являясь крупнейшей пивоваренной компанией России, «Балтика» выпускает 40 пивных и 8 непивных брендов. Каждый сорт имеет свой характерный вкус и особенности рецептуры. О пищевой ценности и составе продукта производитель указывает максимально полную информацию на этикетке товара. «Балтика», выступая за ответственное потребление, всегда предупреждает о недопустимости вождения автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, а также о непозволительности употребления алкогольных напитков людьми с различными заболеваниями, кормящими и беременными женщинами, детьми и подростками.

Если потребитель имеет какие-либо претензии, вопросы или пожелания к производителю – его заявление всегда услышат представители, полученную информацию проанализируют и используют для совершенствования процессов. Для этого работает телефон «горячей линии» или корпоративный сайт.