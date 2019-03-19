В Саратове задержана подозреваемая в мошенничестве в сфере долевого строительства
Возбуждено уголовное дело.
По информации пресс-службы регионального управления МВД, в 2014 году подозреваемая, являясь руководителем общества с ограниченной ответственностью, при оформлении долевого участия в строительстве квартиры в жилом доме мошенническим путем завладела денежными средствами в сумме более 2 млн рублей, принадлежащими жительнице Саратова.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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