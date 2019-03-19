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3D-фабрику по производству деталей для транспортного машиностроения создает компания «2050.АТ»

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3D-фабрику по производству деталей для транспортного машиностроения создает компания «2050.АТ»


В России будет создана первая 3D-фабрика по производству деталей для сервисных локомотивных депо и предприятий транспортного машиностроения. Старт процессу дала компания «2050.Аддитивные технологии» («2050.АТ», входит в ГК «2050.digital»). На территории бывшего московского завода «Кристалл» уже действуют «чистая» зона – там установлены девять 3D-принтеров, и «грязная», где планируется выполнять постобработку напечатанных изделий, их покраску и другие операции. Также создана офисная зона, где будут работать инженеры по 3D-печати и 3D-дизайну.

Игорь Бевзюк, гендиректор ГК «2050.digital», рассказал о главной цели компании. По его словам, в России создается первая отечественная цифровая платформа аддитивного производства с собственным каталогом 3D-моделей. Она будет привлекать для работы профессиональных производителей с различными компетенциями в 3D-печати. Заказчики будут получать гарантии выполнения заказанных деталей высокого качества и в требуемый срок. Уже сегодня в каталоге «2050.АТ» представлено несколько сотен деталей, оцифрованных в 3D-модели: держатели, ручки, кнопки, крепления, втулки и даже уникальные элементы интерьера кабины локомотива.