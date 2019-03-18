За последние семь лет заработная плата в бюджетной сфере увеличилась более чем в два раза

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Разрыв в уровне оплаты труда работников бюджетной сферы области и среднего уровня заработной платы в целом в области сократился на 18% (с 29% в 2011 году до 11% в 2018 году). Об этом доложила первый заместитель министра занятости, труда и миграции области Наталья Жуковская на рабочем совещании с министерствами и ведомствами социальной сферы при заместителе Председателя Правительства области.По данным министерств социальной сферы, по итогам 2018 года целевые ориентиры заработной платы достигнуты по всем категориям работников, определенных майскими указами Президента РФ в 2012 г. При этом средний уровень заработной платы указанных категорий работников в целом превышает уровень 2017 года.