За последние семь лет заработная плата в бюджетной сфере увеличилась более чем в два раза
За последние семь лет заработная плата в бюджетной сфере увеличилась более чем в два раза (с 11,5 тыс. руб. до 23,5 тыс. руб.).
Разрыв в уровне оплаты труда работников бюджетной сферы области и среднего уровня заработной платы в целом в области сократился на 18% (с 29% в 2011 году до 11% в 2018 году). Об этом доложила первый заместитель министра занятости, труда и миграции области Наталья Жуковская на рабочем совещании с министерствами и ведомствами социальной сферы при заместителе Председателя Правительства области.
По данным министерств социальной сферы, по итогам 2018 года целевые ориентиры заработной платы достигнуты по всем категориям работников, определенных майскими указами Президента РФ в 2012 г. При этом средний уровень заработной платы указанных категорий работников в целом превышает уровень 2017 года.