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В Саратове пройдет конкурс национального костюма, творчества и красоты «Мисс Наурыз 2019»

Новости


20 марта 2019 года в 16.00 в Саратовском государственном академическом театре драмы им. И.А. Слонова пройдет первый тур конкурса национального костюма, творчества и красоты «Мисс Наурыз 2019».

Более 50 представительниц прекрасного пола подали заявки на участие. Среди них девушки из Франции, Китая, Индии, стран СНГ и, конечно, из нашего региона. Жюри предстоит выбрать 20 финалисток, которые будут состязаться за звание лучшей на областном национальном празднике «Наурыз» 6 апреля в пос. Ровное.

Организаторами конкурса красоты и талантов выступают Саратовское региональное отделение «Ассамблея народов России» при поддержке министерства внутренней политики и общественных отношений и Международный центр конкурсов «Хрустальная корона».