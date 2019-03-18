В Ленинском районе по горячим следам раскрыт грабеж
По подозрению в совершении преступления задержан житель Татищевского района.
С заявлением в полицию обратилась 61-летняя гражданка. Она сообщила, что в вечернее время на улице 2-ой Студеный проезд неизвестный нанес ей побои и открыто похитил дамскую сумку, в которой находились документы, банковские карты, деньги, сотовый телефон и ключи от квартиры. Сумма ущерба составила 11 тысяч тысяч рублей.
По факту грабежа было возбуждено уголовное дело. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан неоднократно ранее судимый за совершение различных преступлений 30-летний житель Татищевского района. Мужчина признался в содеянном, а также в совершении еще четырех аналогичных преступлений на территории Ленинского района города Саратова.
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